محافظ الدقهلية: الحدائق والمتنزهات على رأس أولوياتي وإعادة المساحات الخضراء في المنصورة

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الاهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات يأتي في طليعة أولوياته لأنها المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة المساحات الخضراء زراعة الأشجار بنطاق مدينة المنصورة.

محافظ الدقهلية: الحدائق والمتنزهات على رأس أولوياتي

جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة، اليوم الخميس، بمدينة المنصورة للوقوف على توجيهاته بشأن تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والأسواق ونظافة الحدائق العامة والشوارع.

رافق محافظ الدقهلية العميد هشام دياب، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية ومحمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وشملت جولة المحافظ شوارع ( المشاية، الجمهورية، جيهان، الجلاء، بورسعيد، والثانوية)، كما تفقد حديقة شجرة الدر وحديقة جنة وتفقد الأسواق بشارع الجلاء والثانوية وبورسعيد، والتقى بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، كما التقى بعدد من الحالات الإنسانية ووجه لوكيل وزارة التضامن بتقديم كافة الدعم لهم.

محافظ الدقهلية يشدد على نظافة الحدائق العامة:

ووجه اللواء مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف النظافة داخل حديقة شجرة الدر وتوفير الخدمات لرواد الحديقة لحين تطويرها بالكامل، وتوزيع صناديق القمامة داخل الحديقة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الاهتمام بالحدائق العامة كل في نطاقه.

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