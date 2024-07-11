جامعة أسيوط تهنئ المستشار عبدالراضي صديق برئاسة النيابة الإدارية

زار وفد من كلية الحقوق، المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة؛ لتهنئته بتوليه منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار محمد أبوضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية.

ضم الوفد المشارك في الزيارة، الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وقدم أعضاء الوفد التهنئة للمستشار عبدالراضي صديق على منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، معربين عن تقديرهم لدور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وتم منحه درع كلية الحقوق التذكارى.