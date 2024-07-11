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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. عبد المجيد عبد الله في حفل "جولة المملكة" بالرياض

عبد المجيد عبد الله
عبد المجيد عبد الله
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أحيا المطرب عبد المجيد عبد الله في الرياض ليلة غنائية طربية ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللتان دعا إليهما المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وافتتح مجيد الحفل بأغنية "إنسان اكثر" ثم "يا بعدهم كلهم" وقدم من كلمات تركي آل الشيخ أغنية "كلما" ، ثم توالت أغانيه "احكي بهمسك"، "قبل اعرفك"، "هلا بش"، "رهيب" ، “أول حكايتنا"، "فزي له"، “روحي تحبك"، " صحيت جمرة" وغيرها.

ورافق عبد المجيد في الحفل قيادة المخرج أحمد الدوغجي، وفرقة موسيقية ضخمة قرابة 75 عازفا بقيادة المايسترو السعودي وليد فايد استعدوا للحفل بثلاثة بروفات اختار خلالها "أمير الطرب" 24 أغنية وقدم معظمها في السهرة التي تكونت من فقرتين غنائيتين تخللهما استراحة قصيرة. 
ويستعد عبد المجيد عبد الله لطرح ألبومه الجديد في شهر سبتمبر المقبل ويتضمن خمس أغاني من كلمات تركي وألحان طارق محمد.

عبد المجيد الله حفل جولة المملكة