بمناسبة العام الهجري الجديد.. الداخلية تنظم احتفالية بمراكز الإصلاح والتأهيل

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15مايو وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين، حيث شهدت تلك الاحتفالية تلاوة لآيات من الذكر الحكيم والابتهالات.

كما تضمنت الاحتفالية الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة بالإضافة إلى تقديم عدد من النزلاء عدد من الفقرات من "إنشاد وإبتهالات دينية"، وفى ختام الاحتفالية قدم النزلاء الشكر لوزارة الداخلية على إتاحة تلك الفرصة لهم للاحتفال بالعام الهجرى الجديد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.