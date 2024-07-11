محافظ الدقهلية يكلف بتسيير حركة المرور فى المنصورة وتنظيف الشوارع والحدائق العامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية خلال جولة مفاجئة بعد دولة بنطاق مركز المنصورة ودكرنس، مدينة المنصورة للوقوف على توجيهاته بشأن تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والأسواق ونظافة الحدائق العامة والشوارع.

محافظ الدقهلية يكلف بتسيير حركة المرور فى المنصورة

رافق محافظ الدقهلية، العميد هشام دياب، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية ومحمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وشملت جولة المحافظ شوارع ( المشاية، الجمهورية، جيهان، الجلاء، بورسعيد، الثانوية)، كما تفقد حديقة شجرة الدر وحديقة جنة وتفقد الأسواق بشارع الجلاء والثانوية وبورسعيد، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها. كما التقى بعدد من الحالات الإنسانية ووجه لوكيل وزارة التضامن بتقديم كافة الدعم لهم.



ووجه اللواء مرزوق، مدير إدارة المرور بتيسير الحركة المرورية داخل المدينة وتكثيف التواجد المروري في أماكن الازدحام وخاصة محطات ركاب المواطنين والشوارع المؤدية إلي المصالح الحكومية والمستشفيات وجامعة المنصورة.



كما وجه المحافظ السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والعقيد خالد دويدار، رئيس مباحث التموين بشن حملات مكثفة علي الأسواق والمنافذ ومحلات بيع السلع بمدينة المنصورة للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.



كما وجه اللواء مرزوق، رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف النظافة داخل حديقة شجرة الدر وتوفير الخدمات لرواد الحديقة لحين تطويرها بالكامل، وتوزيع صناديق القمامة داخل الحديقة، مؤكدًا أن الاهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات يأتي في طليعة أولوياتي لأنها المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الاهتمام بالحدائق العامة كل في نطاقه.

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