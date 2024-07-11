سبب إقالة شوبير من أون تايم سبورت

تتساءل الجماهير المصرية، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، إيقاف برنامج احمد شوبير، على فضائية "أون تايم سبورت"، عن أسباب إنهاء التعاقد.

فقد أكدت الشركة فى بيانها، عن سبب إيقاف البرنامج، هو عدم التزام أحمد شوبير بالسياسات التحريرية للمجموعة وتعمده إثارة الرأي العام.



ولكن ما هي الموضوعات التى أثارت الرأى العام؟



وأثار أحمد شوبير الجدل فى تعليقاته عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق نادي مودرن فيوتشر، بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها اللاعب، وتعليقه على ضم اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدراجات إلى بعثة الأولمبياد.

فما هى تعليقاته؟

فبعد وفاة اللاعب الراحل احمد رفعت لاعب المنتخب الوطنى ونادي مودرن فيوتشر، وجه إليه اتهاما بتعاطيه جرعات منشطات، وذلك على خلفية سقوطه في أرض المعلب أثناء مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري في يوم 11 مارس 2024، متجاهلًا ما تعرض له من ضغوطات نفسية كبيرة، أثرت عليه داخل الملعب وخارجه.

ما أثار غضب الجماهير والمشاهدين فى الشارع، على مختلف الانتماءات، بعدما لاقت أزمة اللاعب تعاطف الجماهير.

تعليقه على أزمة شهد سعيد

كما أثار تصريحه في أزمة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، بعد سماح الاتحاد المصري للاعبة بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وعلق عليه شوبير فى برنامجه قائلاً: "كان ينبغي على الاتحاد المصري عدم إيقاف اللاعبة، بعدما قال محمد إبراهيم المدير الفني للدرجات بأن اللاعبة لم تتعمد إيذاء زميلتها وإن ما حدث مجرد إصابة ملاعب، حضرتك كاتحاد وقفتها ليه طالما المدرب بيقول دي إصابة ملاعب، وليس تعمد".

ومن الغريب أن واقعه إصابة اللاعبة شهد لزميلتها اللاعبة جنة عليوة مصوره، ما جعل الكثير يستغرب من تصريحات شوبير، والفيديو أوضح تعمدها، وهو الأمر الذي جعل العديد يتعجبون من الموافقة على مشاركة شهد رغم خطأها الفادح.

وجاء نص إقالة احمد شوبير من الشركة المتحدة كالتالى: