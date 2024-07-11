بالفيديو|مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية ردًا على تصرفات الناتو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن التعامل الروسي في مواجهة الناتو وأوكرانيا يتمثل في تدمير كل المعدات التي ترسل من الناتو إلى أوكرانيا سواء عن طريق خطوط نقلها من الغرب الأوكراني أو تدمير تجمعاتها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن روسيا تزيد من وتيرة صناعتها العسكرية، حيث إن المجمعات الصناعية العسكرية الروسية تعمل على مدار الساعة، وهناك تفقد أسبوعي ويومي للشركات الصناعية العسكرية الروسية مما يدفع الجانب الروسي للتفاخر به.

وتابع أن الرئيس الروسي يتفاخر بصناعات بلاده، حيث قال إن ما تنتجه المصانع الروسية يحتاج الناتو إلى أشهر لتصنيعه، مؤكدًا أن روسيا ستتخذ إجراءات عسكرية ردًا على تصرفات الناتو.