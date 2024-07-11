القومي للمرأة يستقبل وفدا من جمهورية جيبوتي لبحث سبل التعاون

استقبلت المستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وفدًا من جمهورية جيبوتى، بهدف الاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وضم الوفد كل من أنيسة حسن، أمينة عام وزارة المرأة والأسرة، وديقة أره، نائبة مدير مرصد النوع الإجتماعى بوزارة المرأة والأسرة، وحسن على رباهي، المستشار الفني لوزيرة المرأة والأسرة فى جمهورية جيبوتى، وعبد الرحمن جامع مستشار وزيرة المرأة والأسرة شكري حسين، مدير مرصد النوع الاجتماعى بوزارة المرأة والأسرة، عبد الله عولد رئيس قسم الإتصال بمرصد النوع الإجتماعى بجمهورية جيبوتى، وذلك على مدار يومين.



ورحبت المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد، مشيرة إلى أن الدستور المصري 2014 ضم أكثر من 20 مادة تنصف المرأة المصرية، بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، واستعرضت مهام المجلس ودوره واختصاصاته.

فيما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إلى دليل إدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات الذى أصدره المجلس، مؤكدة أن هذا الدليل هو وثيقة استراتيجية للدولة لدمج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الخطط والسياسات، مضيفة أنه تم إعداده بناءً على معايير الاتفاقيات والالتزامات الدولية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023، مشيرة إلي أهداف هذا الدليل، وأقسامه.

وقامت قيادات المجلس باستعراض دور المجلس وأهدافه واختصاصاته وفروعه بالمحافظات وفرق عمله، علاوة على عرض المعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وجهود المجلس المتنوعة فى إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، بالاضافة إلى حملات التوعية في إطار "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" والتي تشمل طرق أبواب، جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية، وبرامج وريادة الأعمال والتثقيف المالي والشمول المالي وتطبيق تحويشة ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

كما تم عرض محفز سد الفجوة بين الجنسين، و مرصد المرأة المصرية ودوره في توفير البيانات المتعلقة بالمرأة ووضع المرأة في مصر، علاوة على الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "دوي" و "نورة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي في إطار "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" .



كما تم استعراض المشروع الرائد «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج ـ مصر»، الذي نفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالميةللملكيةالفكرية.

كما تضمن اللقاء عرض اختصاصات مكتب شكاوي المرأة، ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الاستشارات القانونية والعمل على حلها مع الجهات الشريكة، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.

وقد عرض وفد جمهورية جيبوتى نبذة مختصرة عن جهود تمكين المرأة وعرض وإبراز جهود وزارة المرأة والأسرة، وجهود مرصد المرأة وإمكانية الاستفادة من خبرة المجلس القومي للمرأة في إدارة المرصد.