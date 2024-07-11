"أتوبيس الفن" يُنظم زيارة ميدانية للأطفال إلى متحف التحرير|صور

نظم أتوبيس الفن الجميل، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى المتحف المصري بالتحرير، لعدد من الأطفال بمكتبة خالد بن الوليد بالكيت كات، ضمن أجندة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

تفاصيل ثقافتنا في إجازتنا

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المتحف تعرف خلالها الأطفال، عبر شروح قدمها أحمد نجيب، رئيس قسم التربية المتحفية، على أسرار التحنيط لدى قدماء المصريين، والتي ساعدت على بقاء المومياوات بحالتها لآلاف السنين.

كما تفقد الأطفال بعض آثار مقبرة الملك توت عنخ أمون، والتعرف على سبب شهرتها وما تحتويه من كنوز وأحجار كريمة، وذلك بمصاحبة أحمد نجيب، رئيس قسم التربية المتحفية.

وقدم أمناء المتحف في الطابق الثاني شروحًا لما شاهده الأطفال من مقتنيات منها الأواني، وتماثيل الأوشابتي التي وجدت في عدد من المقابر والمصنوعة من الألباستر والبازلت، وكذا مكونات حجرات الدفن ووظائفها والأواني الكانوبية المستخدمة لحفظ أحشاء المتوفي بعد التحنيط.

ورش حكى للأطفال

كما شهدت الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة حكي بعنوان "عالم المستقبل" أوضحت خلالها شيريهان فتحي الفرق بين العلوم والفنون في عصر قدماء المصريين، والوقت الحالي بما يشمله من تطورات تكنولوجية، أعقبها ورشة فنية بعنوان "اصنع عالمك" تضمنت تصميم لوحات من وحي خيال الأطفال تدريب غادة عبدالنبي.

من ناحية أخرى نظمت زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، تضمنت ورشة حكي بعنوان "احلم لبكره"، وأخرى لتعليم الرسم والتلوين بألوان الفلوماستر والكانسون، تدريب مصطفى إسماعيل.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، واستمرارًا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.