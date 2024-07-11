"صحة الإسماعيلية" تحقق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية

كشفت الدكتورة ريم مصطفى وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية حققت معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ بدء المنظومة، حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 13395 شكوى من بينها 11678 شكوى فردية ونحو 1717 شكوى جماعية .

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه طبقا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية حريصة على استقبال والتفاعل مع شكاوى وإلتماسات المواطنين وصولًا إلى الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع المشكلات والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصاً على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين. ومشيدةً بالتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

وأشارت ميرفت توفيق مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرفة على منظومة الشكاوى الموحدة ، أن عدد الشكاوى الخاصة بمديرية الصحة عبر بوابة مجلس الوزراء هو (13395 ) وإنه تم الرد على (13391) بمعدل إنجاز كلي 100% مؤكدة على إنه تمت مراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.