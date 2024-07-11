ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأقباط يحتفلون بختام أقدم أصوام الكنيسة القبطية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بختام صوم الرسل غدا 12 يوليو، ويعتبر هذا الصوم، أحد أقدم أصوام الكنيسة القبطية والذي بدأ في يونيو الماضي.

وقال كتاب تاريخ الكنيسة، خلال هذا العيد، إن صلاة اللقان تقام في الكنيسة، وهي طقس يقام ثلاث مرات في السنة خلال عيد الغطاس (المعمودية)، وخميس الآلام، وعيد الرسل، وهذه الصلاة تذكر بتواضع المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه.

واستمر صوم الرسل هذا العام لمدة 15 يومًا، وهذا الصوم غير محدد بتاريخ ثابت، بل يرتبط بعيد الفصح اليهودي، لذلك تختلف مدته من عام إلى آخر ما بين 15 و49 يومًا.

ويعد صوم الرسل هو أول أصوام الكنيسة بعد فترة العنصرة، حيث يصوم الأقباط لمدة 50 يومًا بين عيد الفصح والاحتفال بعيد العنصرة، وهو النوع الثاني من الأصوام التي يسمح فيها بأكل السمك ما عدا يومي الجمعة والسبت.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الصوم عيد الغطاس المعمودية