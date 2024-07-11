جامعة المنيا تُطلق قافلة طبية توعوية لقرية بني حافظ بملوي

أطلقت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور عضام فرحات، رئيس الجامعة، قافلة طبية توعوية جديدة لقرية بني حافظ، بمركز ملوي بمحافظة المنيا؛ وذلك لتقديم خدماتها المتنوعة لأهالي القرية؛ ليأتي تنفيذ تلك القافلة ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.



أسفرت خدمات القافلة، التي قدمها فريق طبي متكامل بالجامعة، عن الكشف على 480 حالة من الأهالي في عشرة تخصصات طبية شملت تخصصات: "الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض النفسية والعصبية، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والمسالك البولية"، كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

قامت القافلة أيضًا بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية الصحية عن الإسعافات الأولية، والأمراض الفيروسية عند الأطفال، وفوائد الرضاعة الطبيعية، كما واصلت الجامعة حملتها للتوعية بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية، والترع التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة تطوير الريف المصري " حياة كريمة".