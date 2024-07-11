رئيس جامعة المنيا ضمن أعضاء لجنة "التعليم العالي" لتقييم الإمكانيات لانشاء جامعة الغردقة

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ضمن أعضاء اللجنة المُشكلة من المجلس الأعلى للجامعات؛ لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية لاستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة لتصبح جامعة مُستقلة وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة أبناء المحافظات.

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى أن الزيارة تضمنت جولات تفقدية بكليات فرع الغردقة، والاطلاع على البيانات الخاصة بالكليات، وامكانياتها المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لكليات الجامعة، لإعداد تقرير شامل، تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي، مضيفاً بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم، وتعزيز قدراته.

كان من ضمن أعضاء اللجنة المشاركين خلال هذه الزيارة ايضاً، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان، بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة.

وتجدر الإشارة إلى أن كليات فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة تضم كليات التربية، والحاسبات و الذكاء الاصطناعي، والألسن، بالإضافة إلى قرارات إنشاء كليات السياحة والفنادق، وعلوم البحار والمصايد، وهندسة الطاقة، البترول والتعدين، فضلاً عن البرامج التعليمية بكل كلية.