محافظ المنيا يتفقد أقسام مستشفى ملوي التخصصي

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مستشفي ملوي التخصصى للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، اطلع المحافظ خلال جولته على سير العمل في الأقسام المختلفة، موجهاً الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين مع الالتزام بمقومات النجاح فى المنظومة الطبية .

وشدد المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج المستشفى، موجهاً رئيس مركز ملوي برفع اى مخلفات فى محيط المستشفى إصلاح أعمدة الإنارة، وأماكن الانتظار، حفاظا على حرم المستشفى وتوفير سبل الراحة اللازمة للمرضى ومرافقيهم .

تنقل اللواء كدوانى بين أقسام المستشفى وأجرى حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لمطالبهم ، كما اطمئن على مخازن الادوية والاجهزة الطبية ومدى كفاءتها والعلاجات المقدمة للمرضى فى مختلف أقسام المستشفى ومنها أقسام: الغسيل الكلوى و الطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة والصيدلية والتغذية والمعامل والعمليات والحضانات والنساء والولادة والقلب والرعاية المركزة والأطفال والحروق والجراحة .

كما شملت الزيارة، تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات حيث تضمنت توفير ٣٤ كرسى غسيل كلوى و ١٩ سرير عناية مركزة، مطالبا المسؤلين والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها وتقديم المستشفى بعد تطويره هدية لاهالى ملوى، الذين يستحقون رعاية طبية لائقة، كما تفقد المحافظ مستشفى الصدر ومستشفى الرمد بملوى.

رافق المحافظ وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي والتفتيش المالى والادارى بالمحافظة .