جريزمان يكشف موقفه من الاعتزال الدولي

أعلن أنطوان جريزمان، لاعب منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد الإسبانى، المواصلة فى استكمال مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، من الدور نصف النهائى.

وكشف جريزمان عن رغبته فى مواصلة المسيرة الدولية، في تصريحاته لشبكة "GFFN الفرنسية"، قائلاً: "لا تزال لدي الرغبة في مواصلة مشواري مع المنتخب".

وأعرب جريزمان عن عدم رضاه بالأداء الذي قدمه مع الديوك في انطلاقة مشوارهم بالبطولة، لافتا إلى أنه حاول التأقلم على اللعب في أكثر من مركز.

ويعد أنطوان جريزمان صاحب الـ33 عاما، القائد الثاني لمنتخب فرنسا بعد زميله كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد.

وبدأ جريزمان مشواره الدولي مع منتخب فرنسا في 2014 حيث سجل 44 هدفا في 135 مباراة.