إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في خامس أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم إزالة 12 حالة تعد بمساحة 2417 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 38 فدانا و12 قيراطا و12 سهما على الأراضي الزراعية بمراكز (الزقازيق- منيا القمح- أبو حماد - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر - فاقوس) .

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.