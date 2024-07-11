رامي جمال يستعد لطرح أغنية "مش مجرد حب"

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان “مش مجرد حب”، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات رمضان محمد الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للمطرب رامي جمال ، وعلق عليها قائلاً :" قريب إن شاء الله مع السوبر ستار رامي جمال فى تانى تعاون بينا بعد متعلمناش بأغنية مش مجرد حب كلماتى رمضان محمد، ألحان محمد أنور، توزيع أسامة الخطيب".

يذكر أن رامي جمال يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان العلمين يوم 2 من أغسطس المقبل، وطرح مؤخرا أغنية "يا دمعي" التي تعاون خلالها مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن وهي من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو.

