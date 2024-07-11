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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المتحدة للخدمات الإعلامية تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

شوبير
شوبير
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أعلنت الشركة المتحده للخدمات الإعلامية، وقف البرنامج الذى يقدمه أحمد شوبير، بعد الأحداث الأخيرة التى تضمنت أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وجاء بيان الشركة المتحدة كالتالى: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وأضافت الشركة فى بيانها: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد البيان: "وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق".

وأنهى: “تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن يقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها”.

المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد شوبير أحمد رفعت المتحدة تنهى التعاقد مع شوبير برنامج شوبير