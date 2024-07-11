وزير التعليم يطلع على تفاصيل حالة وكثافات الطلاب بمدارس المرج

أجري الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المدارس ذات الكثافات العالية بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، للوقوف على التحديات الواقعية التي تعوق المنظومة التعليمية بهذه المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفنى، وقيادات الوزارة وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة المرج الثانوية بنات والتي تتضمن ٣١ فصلا، و٢٣٦٤ طالبة، و٤٤ معلما.

وتفقد الفصول والمعامل ومسرح المدرسة ووجه بصيانة الفصول التى تحتاج لصيانة ودهانات والشاشات التفاعلية والكاميرات المعطلة، ومراجعة اجراءات الأمن والسلامة، كما راجع الرسوم الهندسية والكثافات الطلابية بكل فصل ونسب الحضور المسجلة للطلاب.

كما عقد الدكتور محمد عبد اللطيف لقاء مع عدد من المعلمين بالمدرسة، حيث ناقشهم فى التحديات التى تعوق عملهم بالمدرسة، فضلا عن استعراض طبيعة أدائهم لمهامهم.

وعقب ذلك، تفقد الوزير فصول مدرسة الشهيد محمد فؤاد الإعدادية بنات والتى تتضمن ٣٢ فصلا، و٤٦٨٩ طالبة و٤١ معلما وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، كما تفقد معمل العلوم وحجرة النشاط الثقافي والفنى، حيث وجه بصيانة الفصول والمعمل والمرواح بكافة الفصول، واستعرض توزيع كثافات الطلاب داخل الفصول.

وتفقد الوزير أيضا مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والتى تشتمل على ٢٩ فصلا وتضم ٢٧٥٨ طالبا وطالبة، و٦٥ معلما، وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، حيث تفقد الفصول الدراسية ومعمل الحاسب الآلي، وقاعة المكتبة، وقاعة الاقتصاد المنزلي، وغرفة الأنشطة، موجها بضرورة تجهيزهم على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير كذلك فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وأجرى نقاشا مع المعلمات حول طرق التدريس لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال، ورأيهم فى المناهج الحديثة.

وعقب ذلك، توجه الوزير لإدارة المرج التعليمية، وقام خلالها بمراجعة دقيقة لكافة التفاصيل الخاصة بحالة المدارس التابعة للإدارة والكشوف الخاصة بالطلاب وعدد الفصول الدراسية بالمدارس وتحديد كافة الاحتياجات الواقعية لهذه المدارس تمهيدا لوضع الآليات المناسبة للتغلب على هذه التحديات.