إمام عاشور يرفض عرضًا من الدوري السعودي بـ200 مليون جنيه

كشف الإعلامى محمد الليثي، رفض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا مُغريا من أحد الأندية السعودية في الفترة الحالية.

وترددت في الفترة الأخيرة تلقى إمام عاشور عرضا خياليا للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، ولكن اللاعب رفض العرض لتمسك الأهلي باستمرار اللاعب .

وقال الليثي في برنامج «10 و10» مع محمد الليثي، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم إن إمام عاشور تلقى عرضا من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي، وصلت قيمته إلى 4 ملايين دولار في الموسم، أي ما يقرب من 200 مليون جنيه مصري، وربما يزيد هذا المبلغ بعد إضافة المكافآت الخاصة بالمشاركة وتسجيل وصناعة الأهداف.

وأضاف، أن إمام عاشور أبلغ وكيل أعماله الذي أحضر له العرض السعودي أنه لن يرحل من الأهلي خلال الصيف الجاري على أقل تقدير احتراماً لرغبة النادي في الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممُكنة.

اختتم الليثي تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور تفهم موقف النادي الأهلي الذي رفض رحيل اللاعب خاصة أن النادي يشارك في عدد كبير من البطولات الموسم المقبل ويحتاج لجهود إمام عاشور، لذلك رفض العرض السعودي.