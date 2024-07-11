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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ورشة عمل بين محكمة النقض والقومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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شارك عدد من نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها وأعضاء نيابة النقض والمكتب الفني بالمحكمة، يومي 9 و10 يوليو الجاري، في ورشة عمل حول "معايير العمل الدولية ومشروع قانون العمل الجديد"، في إطار التعاون والتنسيق بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية.


في ختام فعاليات ورشة العمل، سلم القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والقاضى هيثم حجازي، رئيس الاستئناف، أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية، الشهادات للحضور.

صرح بذلك القاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

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