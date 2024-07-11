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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لإعادة هيكلة المشروعات.. وزيرة التضامن تلتقي القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وناقش اللقاء إعادة هيكلة المشروعات المنفذة بين الوزارة والصندوق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البرامج التي تعمل على دعم قضايا الأسرة.

ووجهت القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسؤولية الوزارة، ومؤكدة استمرار الشراكة بين الوزارة والصندوق، ومبدية استعداد الصندوق لتقديم كل سبل الدعم للوزارة في كل برامج العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بخدمات الأسرة المصرية.

التضامن الامم المتحده المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وزيرة التضامن مايا مرسي