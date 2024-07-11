التحفظ على نصف طن ألعاب نارية محظورة الاستخدام في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على نصف طن ألعاب نارية محظورة الاستخدام ضبطت بحوزة عاطل بنطاق قسم شرطة عين شمس، قبل ترويجها في الأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تمهيدا لاعدامها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن ملحق بمسكنه مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بالمخزن المُشار إليه وبحوزته (15 كرتونة تحوى 470 كيلو جرام ألعاب نارية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 250 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

