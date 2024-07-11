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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: سنبذل قصارى جهدنا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل المهنئين
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استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ونقيبي المحامين والاجتماعيين ومدير مصلحة الضرائب بالشرقية والوفد المرافق لهم، وممثلين عن البنك الأهلي المصري وشركة المقاولون العرب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للشرقية .

رحب محافظ الشرقية بالحضور مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لثقته الغالية باختياره محافظاً للشرقية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعاً بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء وتحقيق طموحات وآمال المواطنين من أبناء المحافظة.

وعلى هامش اللقاء أهدى نقيب المحامين درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية، متمنياً له أن يوفق في أداء مهمته وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة.

أبناء المحافظة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية