محافظ المنوفية: محو أمية 13763 مواطنا خلال عامين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعمه الكامل لبرامج محو الأمية، مشددًا على أهميتها كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال متابعته لجهود مبادرة "لا أمية مع تكافل" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

جهود مبادرة "لا أمية مع تكافل"

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري واستغلال كل الإمكانيات لنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تواصل مبادرة "لا أمية مع تكافل" تحقيق إنجازات كبيرة في محافظة المنوفية.

إنجازات المبادرة

أفاد محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بأن المبادرة نجحت في محو أمية 13763 مواطنا منذ انطلاقها في الأول من يوليو 2022، مع تسجيل 31858 دارسا في فصول المشروع حتى دورة أبريل 2024.

وأشار إلى أن الامتحانات المقبلة في شهر يوليو ستضيف مجموعة جديدة من المتحررين من الأمية، مشددًا على أن الفئات العمرية المشاركة تتراوح بين 16 و86 عامًا، ومن ضمن النماذج المشرفة في المحافظة الحاجة زبيدة والحاجة عائشة، واللتان تعدان الأكبر سنًا على مستوى الجمهورية ضمن البرنامج.

إشادة بدور المبادرة

أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي "لا أمية مع تكافل"، التي تهدف إلى القضاء على أمية القراءة والكتابة بين مستفيدي برنامج تكافل، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد أن ملف محو الأمية يمثل محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة على كافة المستويات، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ فعاليات البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى محافظة خالية من الأمية والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية.