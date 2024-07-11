رئيس البعثة الأممية: إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في الحرب وفقًا للرؤى الحالية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان من جنيف، إن قطاع غزة سيشهد انفراجة من خلال فتح المعابر خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك قوافل في معبر رفح بدأت في الدخول بالفعل، بالإضافة إلى دخول قافلة إماراتية، وغيرها تنتظر.

وأشار، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أنه يعتقد قطاع غزة سيشهد انفراجة فتح المعابر بشكل أكبر وبكميات أكثر الفترة المقبلة، ولكن الهدنة في إسرائيل كان من المفترض أن تكون على الجنوب اللبناني أيضًا وتهدئته بكل الجبهات، وإرساء حالة من الهدنة الطويلة وفتح باب المفاوضات، إلا أن جموح الكيان الإسرائيلي وحساباته السياسية التي تنتهجها الآن هي حسابات خاطئة للهروب إلى الأمام في ظل وجود استحقاقات قضائية داخل إسرائيل يعرقل ذلك.

وتابع، إن السلطة الإسرائيلية لا يمكنها الاستمرار في الحرب وفقًا للرؤى والمعطيات الحالية، ولكنها تحاول التملص من جميع المحاسبات وتخشى من وجود ربط بين الحالات القضائية المحلية والدولية حول انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.