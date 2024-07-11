تحرير 34 محضر إشغال طريق و44 حالة ضبط بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة الإشغالات والتعديات المخالفة في الطرق والشوارع والميادين العامة بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، قامت الوحدات المحلية بتنظيم حملات ميدانية مكثفة.

وفي منوف، أسفرت حملة مكبرة عن ضبط 44 حالة تعدٍ مخالفة وتحرير 22 محضر إشغال طريق، بالإضافة إلى إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية.

وفي حي شرق شبين الكوم، تم تحرير 12 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة في الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، فيما رفعت الوحدة المحلية للباجور الإشغالات والتعديات في شوارع مصر وبنها وصلاح سالم وكورنيش الباجورية.

كما نفذت رئيسة حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة في شوارع حتحوت ومزلقان العبور، وأخلت الشوارع من الباعة الجائلين.

وفي تلا، أطلقت الوحدة المحلية حملة لإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين بهدف تحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

في قويسنا، نُظمت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات في منطقة أسفل الكوبري العلوي، بهدف الحفاظ على حرم الطريق واستعادة المظهر الحضاري والجمالي.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين، مع إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة العامة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.