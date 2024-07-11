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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لإنهاء 672 وحدة بمشروع "جنة" بدمياط الجديدة

وزير الإسكان بدمياط
وزير الإسكان بدمياط الجديدة
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تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة لإنهاء 672 وحدة (68 عمارة) بمشروع "جنة" للإسكان، بمدينة دمياط الجديدة، وموقف ومستوى الخدمات وأعمال التشغيل والصيانة بالموقع الذى يضم 59 عمارة بالمشروع، تم الانتهاء من تنفيذها، وتسليم الوحدات بها للحاجزين.


وخلال جولته بالمدينة، شدد المهندس شريف الشربيني، على تعظيم الاستفادة من الواجهة الشاطئية لمدينة دمياط الجديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية السياحية، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، ولكل المشروعات، والإزالة الفورية للمخالفات، والاهتمام بأعمال الزراعة والنظافة، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة، واختيار أفضل الشركات لأعمال التشغيل والصيانة، وتحسين الصورة البصرية، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية للأحياء والطرق والمشروعات المختلفة.


كما تابع وزير الإسكان، مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي شاطئ ونادي قادرون لذوي الهمم، والذي نفذه جهاز المدينة وفقًا للمواصفات القياسية في هذا المجال، بهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم بالمجان، والذي يُعد أول شاطئ متكامل يلبي جميع احتياجات ذوي الهمم، ويتيح لهم خدمات مجانية تتضمن تجهيزات فنية في المياه لخدمة فئات مختلفة من ذوي الهمم.


وتحدث الوزير مع مرتادي الشاطئ من ذوي الهمم وأهاليهم، والذين تقدموا بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولوزارة الإسكان، لاهتمامها بذوب الهمم وتنفيذ هذا المشروع المتميز لتقديم الخدمات الترفيهية لهم بالمجان، كما التقط معهم صورًا تذكارية، وقدم القائمون على إدارة الشاطئ درع تكريم لوزير الإسكان.


وناقش وزير الإسكان، مع مسؤولي مجلس الأمناء، تعزيز وتعظيم دور المجلس، وسبل زيادة موارده المالية، وتعميق التعاون بين مجلس الأمناء وجهاز مدينة دمياط الجديدة، حيث تم اقتراح التعاون في إعداد دليل إرشادي للمناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين، وإتاحته إلكترونيا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة، بحيث يتضمن بيانات المصانع ومنتجاتها ومنافذ بيع تلك المنتجات بما يشجع ويدعم الصناعة الوطنية، وغيرها من مجالات التعاون بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويساهم في زيادة معدلات التنمية بالمدينة.


ورافق الوزير خلال جولته، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، والمحاسب محمد رجائي، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.

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دمياظ الجديذة وزير الإسكان الشاطئ - مجلس أمناء