حبس عاطل لحيازة 75 كيلو آيس مخدر بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل متهم بحيازة 75 كيلو ايس مخدر تقدر قيمتها المالية بنحو 6.5 مليون جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرامًا كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت وسلاح أبيض وميزان حساس، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.5 مليون جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.