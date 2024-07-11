اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة.. رئيس صناعة النواب يطالب بتقليل رسوم التراخيص

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الأمل نحو النهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص.

وطالب خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة، مضيفاً أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية.

كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيرة في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.