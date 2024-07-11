بايرن ميونيخ يعلن عن صفقة جديدة

كشف نادى بايرن ميونيخ الألمانى، اليوم الخميس، عن صفقته الجديدة، القادمة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

حيث أعلن نادى بايرن ميونيخ الألمانى، في بيان له على صفحته الرسمية، تعاقده مع البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2028.



وكلفت الصفقة خزينة بايرن ميونخ 50 مليون يورو، غير الحوافز المادية، وذلك حسبما كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا.

وأبدى اللاعب البرتغالى سعادته بتلك الخطوة قائلاً: "إنه حلم تحقق وأنا فخور بذلك، إنه من أسعد أيام حياتي".

وأشار: "أتطلع إلى أجواء ملعب أليانز أرينا والفوز بالألقاب وسأبذل كل جهد لتحقيق ذلك".

ومن المفترض أن يرتدى بالينيا القميص رقم 16 مع بايرن ميونخ، فى الموسم المقبل.