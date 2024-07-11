محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والطرق، وممثلي الجهات ذات الصلة، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة للعام المالي 2023/ 2024، وكذا الأعمال المتبقية من خطة عام 2023/2022، ومقترحات خطة الرصف لعام 2025/2024، بجميع مراكز وقرى المحافظة، موجهاً بمراجعة كافة الطرق المدرجة بخطة الرصف للتأكد من إنهاء كل أعمال شبكات المرافق بها، وآليات تسريع العمل بالمشروعات الجارية لإنهائها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس حسام حسن مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، وحسين رجب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد محمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارة، ومهندسى هيئة الطرق، وممثلى شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية 2023/ 2024، خلال المواعيد المقررة، وسرعة إنهاء أعمال متأخرات خطة عام 2022/2023، فى حدود الاعتماد المخصص للمحافظة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتي أوشكت على الانتهاء، خاصة التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة القصوى من كل الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق بالفيوم، وفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، من جانب، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى الشركات القائمة بالرصف من جانب آخر، لتسريع وتيرة العمل للإنتهاء من أعمال الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية والعاجلة لعام 2024/2023، تبعاً للجداول الزمنية المقررة، فضلاً عن الانتهاء من الأعمال المتبقية من خطة عام 2023/2022، مؤكداً على عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، بمشاركة تلك الجهات وممثلي شركات المرافق، لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة، ووضع الآليات لتنفيذ خطة الرصف تبعا لجداول زمنية محددة، طبقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام محافظة الفيوم، الطرق الجاري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، ونسب تنفيذها، من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي 2023/2022، وبيان أطوالها، ونسب تنفيذها، وتوقيتاتها الزمنية للانتهاء من أعمالها، إضافة لاستعراض الطرق المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2024/2023، بمختلف مراكز المحافظة، والتداخلات المتعلقة بها بشأن أعمال شركات المرافق، فضلاً عن الإعداد لوضع رؤية لمقترح خطة الرصف لعام 2024/ 2025.