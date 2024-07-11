محافظ الفيوم يبحث الحلول العاجلة والجذرية لمشكلات ضعف وانقطاع مياه الشرب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لبحث الحلول العاجلة والجذرية لمشكلة ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول المياه لجميع المواطنين، في ظل هذه الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد، نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس سامي غالي، رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من وكلاء الوزارات، ومديري المديريات، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، الأماكن والقرى التى تعاني من ضعف ضغوط وانقطاعات مياه الشرب بمختلف مراكز المحافظة، موجهًا مسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة وضع الحلول الآنية العاجلة، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بتلك القرى وتوابعها، وكذا عدد من المناطق داخل المدن نفسها، بجانب وضع آلية لحل هذه المشكلات بشكل جذري في أقرب وقت ممكن، مشدداً على توفير سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق والقرى التى تعاني من انقطاع للمياه.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ومسئولي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بشأن تسريع وتيرة العمل لتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، وكذا إنشاء خزانات بالمناطق ذات الاحتياج، فضلاً عن إنشاء روافع مياه الشرب للمناطق العالية، وكذا التنسيق مع مسئولي الموارد المائية والري للتأكد من منسوب المياه عند مآخذ محطات مياه الشرب، إضافة لوضع الرؤية الفنية والهندسية التي يمكن تنفيذها لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين، مع مراجعة سيارات مجالس المدن المخصصة لنقل مياه الشرب، وتوجيهها إلى المناطق ذات المشكلات والنقاط المتأثرة.

وأكد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بإعداد بيان تفصيلي ودقيق بشأن القرى والمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب، موضحاً به موقف مواعيد انقطاعات المياه، وفترات توافرها، ومناطق المناوبات ومواعيدها، والمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط مياه الشرب، موجهاً مسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إعداد موقف بالحلول لتلك المشكلات، مشددًا على تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على خطوط مياه الشرب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بتدقيق معلومات البلاغات الواردة بشأن انقطاعات مياه الشرب، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، قبل إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلاغ، توفيرًا للوقت والجهد، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل بسيارات نقل مياه الشرب، للمناطق التي تعاني من مشكلة انقطاع أو ضعف ضغوط مياه الشرب، فور تلقي البلاغ، للتخفيف على المواطنين، خاصة في ظل الموجة الحارة التي تعانيها البلاد هذه الأيام.