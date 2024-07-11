الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أصابها والدها لشكه في سلوكها بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام أب بتمزيق جسد ابنته بسبب شكه في سلوكها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للفتاة تمهيداً لسؤالها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من مستشفى الوراق، أفاد بوصول فتاة مصابة والحالة العامة سيئة.

وباجراء التحريات حول الواقعة تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عامـًا، وقام والدها بضربها ضربًا مبرحًا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

وجرى ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل سائقا، ويبلغ من العمر 46 عامًا، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.