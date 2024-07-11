بعد توقفها 5 أعوام عن العمل.. حورية فرغلي تتعاقد على فيلم "المدرسة"

تعاقدت النجمة حورية فرغلي على بطولة فيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت، الذي يجري له حاليًا عدة ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله تباعا في الفترة المقبلة.

وأكدت حورية، سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد جمال الحدينى وقالت: إنها وافقت على الفور حين علمها بأن هذا العمل من إخراجه، مشيدة، بأنه يهتم بالممثل ويعمل على توجيهه طول الوقت ويهتم بكل التفاصيل، لا سيما بأن التيمة التي يستخدمها هى فن الديكوباچ لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة معبرة.

وأعربت حورية أيضًا عن سعادتها بالتعاون مع المنتج محمد حمزة ووصفته بأنه فعال ومركز جدًا في سير الأحداث، وهذا إتفاق من جميع الزملاء الذين تعاملون معه وهذا ما جذبها في التعامل معه للمرة الثانية، خاصة بعد تجربتها في التعاون معه في عمل مميز سابقًا وتحديدًا مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه عام 2019، وذلك بمشاركة النجمة فيفي عبده وآخرين، مشيرة إلى أنه يجعل أجواء التصوير داخل البلاتو يحيطها الحب والمرح والسرور لافتة، بأن ترشيحات كاست فيلم "المدرسة" على الورق جميعًا تركيبة كلها مميزة، فالجميع أن كاست جدًا داخل البلاتو وهذا سبب جعلها تقبل على الموافقة الفورية دون تردد.

واستكملت حورية، أن أحداث فيلم "المدرسة" تدور في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

وأشارت حورية بأنها تراهن بقوة على عودتها للسينما بهذا العمل، والذي سيكون مفاجأة بشكل وصورة تليق بكيانها المهني للجمهور المصري العريق.

وتابعت حورية بأن سبب ابتعادها عن السينما لمدة 5 أعوام بعد فيلم "استدعاء ولي عمرو"، لعدة أسباب شخصية ومهنية فمعظم الأعمال مأخوذة من فورمات أجنبية أو عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو اسكربيت غير مناسب لها شخصيًا.