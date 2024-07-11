أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة تعمل على تعزيز فرص الإنتاج وإزالة العراقيل

قال فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنه وفقا لبيان الحكومة الأخير فإنها تقوم بتعزيز فرص الإنتاج وإزالة العراقيل التي تعوق مدخلات الإنتاج نتيجة لاضطراب سعر الصرف، لذلك تسعى الحكومة للانتهاء منها بشكل كامل، وبالتالي تم النظر إلى المصانع المعطلة حتى تتم زيادة المنتجات المعروضة للوفاء باحتياجات الأسواق، فضلا عن عملية الرقابة وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وفي هذا الصدد تمتلك الحكومة العديد من الأدوات الرقمية التي تمكنها من القيام بذلك بشكل فعال.

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه في الفترة الحالية والمقبلة تم ملاحظة الاستقرار في سعر الصرف وامتناع التجار عن الممارسة الاحتكارية، مشيرا إلى وجود تراجع بشكل واضح في أسعار السلع مما يؤثر على شعور المواطن بانتهاء التضخم.

وتابع أستاذ الاقتصاد أن انخفاض الأسعار والتضخم يؤثر بشكل قاطع على شعور المواطن ولكن يجب انخفاض السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر والزيوت التي تهم المواطن، ورغم الانخفاض الفعلي ولكن المواطن ينتظر المزيد.