محافظ الدقهلية يوجه برفع مستوى النظافة في دكرنس وتسيير حركة المرور

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية وبحث دراسة رصف شارع العروبة وانشاء سوق حضاري داخل المدينة .

محافظ الدقهلية يوجه برفع مستوى النظافة فى دكرنس وتسيير حركة المرور:

كما كلف اللواء مرزوق وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بشن حملة مكبرة للمرور علي مدينة دكرنس وقراها لمراقبة الأسواق ووضع الإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين ، والتأكد من توفير السلع والمنتجات الغذائية والخضار والفاكهة بأسواق ومنافذ ومحلات دكرنس للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق حالة من التنافس بين التجار لخفض الأسعار.

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بعدد من مراكزوقرى المحافظة:

جاء ذلك خلال جولة جديدة لمحافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بعدد من المناطق الشعبية والقرى في جولة ميدانية للقاء المواطنين والاستماع الي مشاكلهم.

تفقد المحافظ خلال جولته عدد من المخابز وتابع مستوي النظافة وراقب وضع الاسعار علي السلع بمنافذ البيع والمحلات واطمأن علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة و تعرف علي مشاكل المواطنين بالمنصوره ودكرنس .

بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة ، وقرية ميت ميت مزاح بمركز المنصورة ، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس ، ومدينة دكرنس ، وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابة أية مخالفات .