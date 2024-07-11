محافظ الدقهلية يعنف رئيس مركز المنصورة بسبب سوء النظافة

عنف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة المنصورة بسبب سوء مستوى النظافة بقرية ميت مزاح التابعة للمركز وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة المنصورة برفع مستوي النظافة بقرية ميت مزاح ومحاسبة المقاول المسئول عن جمع القمامة بالقرية لتدني مستوي النظافة، وشن حملات نظافة علي مستوي قري المنصورة لرفع تجمعات القمامة ونواتج تطهير الترع.

وجاء ذلك خلال جولة جديدة لمحافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بعدد من المناطق الشعبية والقرى في جولة ميدانية للقاء المواطنين والاستماع الي مشاكلهم.

وتفقد المحافظ خلال جولته عددا من المخابز وتابع مستوي النظافة وراقب وضع الأسعار علي السلع بمنافذ البيع والمحلات واطمأن على مستوي الخدمات الطبية المقدمة و تعرف علي مشاكل المواطنين بالمنصوره ودكرنس .

وبدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس.

وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابه أية مخالفات .

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