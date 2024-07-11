قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة طب الأسرة بقرية ميت مزاح لانتظام العمل ومستوى النظافة المشرف بالوحدة، ووجود الطبيبة النبطشية على رأس العمل وفني الأشعة والتمريض والعاملة في مظهر مشرف لوزارة الصحة.

محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية من ماله الخاص لعاملة نظافة

وقام المحافظ بصرف مكافأة مالية من ماله الخاص لعاملة النظافة بالوحدة لنظافة الوحدة بشكل مشرف، وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة صرف مكافأة لهم.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التي بدأها اليوم الخميس، بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس، وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابة أية مخالفات.

كما أمر المحافظ، غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة المنصورة برفع مستوى النظافة بقرية ميت مزاح ومحاسبة المقاول المسؤول عن جمع القمامة بالقرية لتدني مستوى النظافة، وشن حملات نظافة على مستوي قرى المنصورة لرفع تجمعات القمامة ونواتج تطهير الترع.