بالصور.. كلية التربية بالأقصر تستقبل لجنة "الأعلى للجامعات" تمهيدًا لبدء الدراسة

استقبلت كلية التربية بجامعة الأقصر، اليوم الخميس، وفد أعضاء لجنة قطاع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتورة أمل سويدان، رئيس لجنة القطاع التربوي، وعضوية كلاً من العميد الدكتور أشرف عثمان عضو الكلية الفنية العسكرية، والعميد علي قاسم عضو الرقابة الإدارية، وكان في استقبالهم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور وليد عبدالله عميد كلية التربية وعمداء ووكلاء الكليات بجامعة الأقصر.

وتفقد أعضاء الوفد، التجهيزات النهائية بمبني كلية التربية بمدينة طيبة الجديدة، استعدادا للنظر في جاهزية كلية التربية لبدء الدراسة بها لأول مرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024.

تجهيزات كلية التربية بالأقصر

وشملت التجهيزات الجديدة بكلية التربية، معامل عملية طلابية وقاعات تدريس، وقاعة حاسب آلي، ومكتبة، ومكاتب إدارية وملعب ثلاثى للأنشطة الرياضية بها وغيرها من المقومات التعليمية، كما جرى تجهيز الكلية بأحدث الأجهزة والأثاث في مختلف الأقسام، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقاً لمواصفات الجودة المعتمدة.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور وليد عبدالله - عميد كلية التربية بالأقصر، عن شكره وتقديره للدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة على دعمه المستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة بإضافة كليات جديدة تخدم المجتمع، كما وجه الشكر إلى اللجنة الفنية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات للمجهود الكبير فى المتابعة الفنية طبقاً للشروط والضوابط المعمول بها بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عميد كلية التربية بالأقصر، أن الكلية سوف تصبح فى القريب العاجل أحد كليات التربية التى لها مكانة علمية متميزة، بما تمتلك من مقومات هائلة وحديثة تساعد على التطوير المستمر من خلال البرامج المميزة التى تخدم قطاع كبير من طلابها وخريجها.

رئيس جامعة الأقصر يشكر السيسي

من جانبه، وجه الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لدعمهم المستمر لجامعة الأقصر الوليدة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهالي الأقصر، بالانتهاء من تجهيز كلية التربية التي توفر التخصصات العلمية الهامة وتساهم في تقليل الاغتراب بين أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة.

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية التربية (4)

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية التربية (3)

لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية التربية (2)