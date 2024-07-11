محافظ الدقهلية يوجه بشن حملة مكبرة على المخابز وقواعد جديدة لصرف الخبز

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشن حملة مكبرة للتفتيش علي جميع المخابز لمراجعة الشهادات الصحية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة ومديرية العمل ومباحث التموين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



حملة مكبرة على المخابز

وكلف المحافظ، المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية بشن حملة مكبرة للمرور على جميع الأسواق ومنافذ البيع بالمنصورة وقراها لمراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عن الأسعار لمحاربة غلاء الأسعار والحد من جشع بعض التجار وتوفير السلع بأسعار تنافسية .

قواعد جديدة لصرف الخبز المدعم

وشدد اللواء مرزوق على أصحاب المخابز بعدم صرف خبز لحاملي أكثر من بطاقتين ويكون بينهما صلة قرابة، حتى يصل الخبز إلى مستحقيه الحقيقيين وعدم بيعه في السوق السوداء بأغلي من ثمنه وضياع حق المواطن البسيط في دعم الدوله له.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بتحرير محاضر نقص أوزان وصرف الخبز بدون بطاقات لأحد المخابز بقرية ميت مزاح، وانتهاء الشهادات الصحية والمرور المستمر على هذا المخبز .

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، بعدد من المناطق الشعبية والقرى في جولة ميدانية للقاء المواطنين والاستماع الي مشاكلهم.

وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من المخابز وتابع مستوي النظافة وراقب وضع الاسعار علي السلع بمنافذ البيع والمحلات واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعرف على مشاكل المواطنين بالمنصورة ودكرنس.

وبدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس.

وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابه أية مخالفات.