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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع الرايات الخضراء وأجواء شديدة الحرارة على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
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تسيطر أجواء شديدة الحرارة على طقس الإسكندرية يومي الخميس والجمعة، فمن التوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة، 40 درجة مئوية، علي أنحاء البلاد كافة ومن المتوقع كما تزداد نسبة الرطوبة وعليها يزداد الشعور بحرارة الطقس خلال فترات النهار والليل.

وعلي غير عادة فصل الصيف تكون هذه الأجواء ليست ضمن المعدلات الموسمية لهذه الفترة، وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن استقرار حالة البحر، تزمناً مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي وصلت اليوم إلى 35 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالإسكندرية 60%، وهذا سبب في رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي وشواطئ القطاع الغربي رفعت الراية الصفراء.

وفرق الإنقاذ متواجدة باستمرار على الشواطئ، وتذكركم السياحة والمصايف من عدم دفع الإكرامية، ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، كما تمنع إلقاء أكياس الحلويات والعصائر او أي مخلفات في البحر أو علي الرملة، عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة للطريق، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.

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