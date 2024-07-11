بدائل الثانوية العامة.. شروط مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر، فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية"، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.

مميزات مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية:

*تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

*يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات؛ فجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، البالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة بـ7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

*الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

*التدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع الشريك الصناعي مجموعة شركات ومصانع العربي.

*فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

*مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

*تعدد تخصصات ومناهج المدرسة "من العلوم الأساسية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي، وتتخصص في تشطبيات وصيانة معمارية - التبريد والتكييف، الكهرباء - التجارة - الشبكات المتخصصة".

*مدة سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

*تقع المدرسة في محافظة القاهرة، مدينة القاهرة الجديدة، التجمع الثالث، بجوار قسم القطامية.

شروط الالتحاق بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية:

*تنسيق القبول بمدرسة الأمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا أن يكون المتقدم حاصلا على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي.

*فتح باب التقديم للمدرسة في شهر يوليو.

*يشترط التقديم لبنات والبنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)

*لا يزيد عمر الطالب حامل الشهادة الإعدادية على 18 عامًا في أول أكتوبر.

* أن يجتاز الطالب اختبار القبول التي تحددها وزارة التربية والتعليم، المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، والكشف الطبي.

*على الطالب الذي يريد الالتحاق التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.