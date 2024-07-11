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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموجة الـ23.. إزالة 65 حالة تعدٍ ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة  9 حالات تعد على 2750 متر أراضي أملاك دولة  ليصل إجمالي ماتم إزالته  في الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري 65 حالة تعد  منها (16 حالة تعد بالبناء المخالف على 3242 متر أملاك دولة و49 حالة على مساحة فدانين أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ  المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من  31 أغسطس حتى  20 سبتمبر 2024

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