مسجلا 3225 جنيها للجرام.. سوق الذهب في مصر يترقب حركة الأوقية العالمية

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس بشكل طفيف، وذلك في ظل ترقب الأسواق لحركة سعر الذهب العالمي مع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، بينما عاد سعر صرف الدولار إلى التذبذب في البنوك من جديد مما يزيد من فرص التداول العرضي لأسعار الذهب المحلي.



وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3220 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3225 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 8 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3217 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3225 جنيها للجرام.



الاستقرار الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل تداول سعر أونصة الذهب العالمي في نطاق سعري مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، هذا بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى التراجع بشكل تدريجي من جديد مما يبقي سعر الصرف في حالة تذبذب وبالتالي يدفع سعر الذهب المحلي إلى التحرك في نطاق عرضي.



وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية التي صدرت يوم أمس أظهرت استهداف معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2026 – 2027، بينما من المخطط أن يسجل النمو في العام المالي الحالي 2024 – 2025 عند 4.2% بعد تراجع النمو إلى 2.8% في العام المالي السابق.

من جهة أخرى استمرت معدلات التضخم في التراجع في المدن المصرية خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 27.5% بأقل من 28.1% التي سجلها خلال شهر مايو.



أما عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب ويصدر عن البنك المركزي المصري، فقد أظهر تراجع في المستوى السنوي إلى 26.6% في يونيو مقارنة مع بيانات مايو عند 27.1%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تعد البيانات الرئيسية هذا الأسبوع، وفي حال شهد التضخم تراجعا بأكثر من المتوقع سيعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على الدولار لصالح الذهب.

يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب دون اتجاه واضح وذلك بسبب تحرك سعر أونصة الذهب العالمي في نطاق محدد بالإضافة إلى تذبذب في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما يبقي سعر الذهب عند نفس مستوياته الأخيرة.

يحاول سعر أونصة الذهب العالمي اختراق نطاق التداول العلوي عند المستوى 2390 دولار للأونصة حيث يتواجد خط الاتجاه الهابط وإذا نجح في هذا يستهدف منطقة 2400 – 2410 دولار للأونصة.

اختراق هذه المنطقة يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب لأسعار الذهب مستهدفاً قمته السعرية التاريخية عند 2450 دولار للأونصة.

السعر المحلي

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3200 جينه للجرام ويشهد تذبذب مؤخراً حول المستوى 3220 جنيها للجرام في ظل تحركات سعر الذهب العالمي في نطاق سعري، وقد يعود الذهب المحلي إلى اختبار منطقة مستوى المقاومة 3250 جنيها للجرام في حال استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع.