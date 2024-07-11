محافظ الدقهلية: "لن أترك شبرًا على أراضي المحافظة إلا وسأزورها"

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، جولاته المفاجئة بعدد من المناطق الشعبية والقري في جولة ميدانية للقاء المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.



محافظ الدقهلية:"لن أترك شبرا على أراضي المحافظة الا وسأزورها"

تفقد المحافظ خلال جولته عددا من المخابز وتابع مستوي النظافة وراقب وضع الأسعار على السلع بمنافذ البيع والمحلات واطمأن على مستوي الخدمات الطبية المقدمة وتعرف على مشكلات المواطنين بالمنصورة ودكرنس.

بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس، وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابه أي مخالفات.

وقال المحافظ، إنني لن أترك قرية ولا عزبة ولا شبرا على أرض الدقهلية إلا سأزورها لحل مشكلات المواطنين وتلبية مطالبهم ومراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لرفع المعاناة عنهم ، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط هو شغله الشاغل.

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