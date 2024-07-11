استمرار العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بملوي

تفقد تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، العمل بمشروع محطة المعالجة بقرية الشيخ شبيكة والمقامة على مساحة 35 فدان، بتكلفة 650 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تعمل بطاقة انتاجية 40/70 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم 21 قرية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة لها.
أكد رئيس مركز ملوي، ضرورة تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة لها.
قال « ابوسداح »، إنه يجري العمل على تنفيذ 457 مشروع بنطاق 16 قطاع خدمي، بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع 192 قرية و757 تابع من أعمال التطوير، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوحيد الجهود والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.