تراجع أسعار الدواجن واستقرار البيض في الأسواق اليوم الخميس 11يوليو

تراجعت أسعار الدواجن و البيض في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، بنحو جنيهين عن أسعار الأمس، فيما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنحو جنيهين لتتراوح ما بين 75 و 78 جنيها للكيلو للمستهلك، بينما تراوح سعر الكيلو في المزارع ما بين 65 و 66 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 130 و 140 جنيها للكيلو، ووصل سعر أمهات الدواجن البيضاء إلى 77 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الدواجن الساسو ما بين 120 و 130 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار الفراخ البلدي من 115 إلى 116 جنيه في المزرعة، ويباع في الأسواق بسعر 120 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو البانيه إلى 210 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم، نتيجة قلة المعروض بعد نفوق أعداد كبيرة منها متأثرة بارتفاع درجات الحرارة، ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات 23.25 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت “ساسو” 19 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الحر 8 جنيهات، والكتكوت الساسو البيور 20 جنيهًا، والكتكوت الهجين 16 جنيهًا، والكتكوت الجيل الثاني 17.5 جنيهًا، والكتكوت الروزي البيور 17.5 جنيهًا.



سعر البيض اليوم

استقر سعر البيض فى السوق المحلية اليوم الخميس، وبلغ سعر البيض الأبيض 140 جنيهًا بالمزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 150 جنيهًا، فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر اليوم 155 جنيهًا للمستهلك، وتراوحت سعر كرتونة البيض اليوم للجملة ما بين 138 جنيها للطبق الأبيض و140 جنيها للطبق الأحمر، كما تراوخ سعر البيض البلدي حوالي 140 جنيها للكرتونة.

وتتأثر أسعار الدواجن في مصر بالعديد من العوامل التي تغير سعرها والتي من أهمها عمليات البيع والشراء ونسبة الإقبال من قبل المستهلكين والتي بزيادتها عن الحد الطبيعي ترتفع الأسعار نسبة لعدم توفر الإنتاج الكافي

كما تتأثر أسعار الفراخ بسعر الدولا والمرتبط بعمليات شراء "الأعلاف" الغذاء الرسمي للدواجن، فبارتفاعه ترتفع أسعار الأعلاف وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن والعكس صحيح.