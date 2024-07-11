ضمن الموجة 23.. إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

قاد اتاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

وأسفرت عن إزالة 25 حالة تعدى على أملاك الدولة مساحة 720 متر بنطاق قرية ابشادات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

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