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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن الموجة 23.. إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

ازالات
ازالات
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 قاد اتاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

وأسفرت عن إزالة 25 حالة تعدى على أملاك الدولة مساحة 720 متر بنطاق قرية ابشادات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

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الموجة 23 ملوي تاج جلال ابو سداح رئيس مدينة ملوي ازالات المنيا