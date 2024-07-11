بالفيديو|ندى رضا: مهرجان العلمين وُلد كبيرًا وأصبح من أهم المهرجانات بالوطن العربي

قالت الإعلامية ندى رضا، إنّ اليوم سيشهد بداية أولى فعاليات مهرجان العلمين بحفل المطرب مدحت صالح، وجرى الإعلان عن عدة مفاجآت، حيث سيجرى تنظيم حفل للمطربة ماجدة الرومي مع المايسترو نادر العباسي.

وأضافت «رضا»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المفاجأة تدل على أن المهرجان ما زال يحمل مفاجآت كثيرة، مواصلةً: «الشركة المتحدة أطلقت قناة u live التي ستجعل الناس يعيشون في المهرجان ببث حي مباشر بكل الفعاليات والحفلات».

وتابعت، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت شاطئًا مجانيًا يستقطب زوار مدينة العلمين الجديدة بشكل مجاني دون أي رسوم طوال أيام المهرجان الخمسين، مشددةً على أن هذا الأمر يؤكد أن المهرجان وُلد كبيرًا، وحجز لنفسه مكانا على خريطة المهرجانات الصيفية، ويصنف كواحد من أهم وأكبر المهرجانات الصيفية في الوطن العربي.